Ярмоленко не реализовал очередной пенальти Динамо на сборах

Столичный гранд столкнулся с нетипичной проблемой во время подготовки ко второй половине сезона.

В первом тайме противостояния с Марибором "бело-синие" заработали одиннадцатиметровый. К отметке подошел Андрей Ярмоленко, но не смог переиграть голкипера.

Неудача ветерана Динамо стала уже третьей для киевлян во время тренировочных сборов. В спарринге против немецкого Магдебурга (1:3) пенальти не реализовали Шапаренко и Буяльский. В свою очередь Ванат оформил гол с одиннадцатиметрового польскому Видзеву (1:1).

Нереализованный пенальти добавил Динамо импульс заиграть активнее. Как следствие, еще до перерыва Марибору забили Герреро и Брагару.

Кстати, на ISPORT.ua доступны расписание и результаты матчей Динамо в сезоне 2024/25.

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