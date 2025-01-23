Как Сикана в Турцию провожали: Шахтер поделился трогательными фото

Накануне стало известно, что украинский нападающий Шахтера Даниил Сикан стал футболистом турецкого Трабзонспора.

После этого донецкий Шахтер в своих социальных сетях поделился милыми фотографиями с прощанием футболистов с уже бывшим партнером. Кажется, особенно тяжело расставание пережил хавбек Артем Бондаренко.

Сикан, по информации Transfermarkt, стоил турецкому клубу около 6 миллионов евро.

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Отметим, что Шахтер объявил о продаже футболиста ровно в тот момент, когда забил первый гол в ворота Бреста в рамках матча Лиги чемпионов.

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