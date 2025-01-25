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КДК УАФ отстранил известного украинского арбитра на три года

Кутаков получил наказание за свою работу.
Сегодня, 11:50
Дмитрий Кутаков / УАФ
Дмитрий Кутаков / УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) отстранил наблюдателя арбитража Дмитрия Кутакова от футбольной деятельности на три года.

Причиной такого решения стали возможные нарушения кодекса этики и честной игры наблюдателем арбитража Дмитрием Кутаковым.

"Рассмотрев материалы было принято решение запретить Дмитрию Кутакову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.д.), сроком на три года (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно: обязанности воздерживаться от любого поведения, которое вредит или может навредить честности матчей и соревнований; обязанности не применять в своей деятельности методы и способы, которые могут иметь незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнований, с целью получения преимущества для себя или третьего лица)".

Дмитрий Кутаков обслуживал матчи Второй, Первой лиги и УПЛ в качестве арбитра.

Ранее сообщалось, что английский клуб нацелился на игрока сборной Украины.

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