Чемпион Украины будет стартовать с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд (1:3) и завершил свой путь в Лиге чемпионов.

Победитель Украинской Премьер-лиги будет стартовать в сезоне-2026/2027 с первого квалификационного этапа.

Лучшей команде Украины придется пройти четырех соперников. Чтобы попасть в основной этап любого из еврокубков, чемпиону УПЛ придется пройти минимум двух оппонентов.

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Сейчас Украина находится на 23 месте в таблице коэффициентов УЕФА - это самая высокая позиция, с которой чемпион страны играет в первом отборочном раунде.

Победитель Кубка Украины или серебряный призер УПЛ будет начинать с первого квалификационного раунда Лиги Европы, как в следующем сезоне, так и через один.

Следующие две команды от Украины будут начинать свой путь в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Боруссия Д - Шахтер.

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