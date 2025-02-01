Кривцов назвал единственный клуб в Украине, в котором готов играть

Бывший футболист донецкого Шахтера Сергей Кривцов покинул Интер Майами по окончанию прошлого года.

Защитник рассказал, что в УПЛ готов играть только за Шахтер.

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"Вернуться в Украину? Думаю, нет. Потому что единственная команда, в которую я бы вернулся – это Шахтер.

Ты привыкаешь к определенному уровню организации, который был в Шахтере или Интере Майами, поэтому не хочется как-то ниже опускаться, да и вообще просто ехать, чтобы доигрывать там свой футбольный возраст", - сказал Кривцов для sport-express.ua.

Напомним, Жирона переведет в основной состав украинского таланта.

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