Бущан в дебюте не спас Аль-Шабаб от поражения

Первый блин голкипера сборной Украины в чемпионате Саудовской Аравии стал комом.

Георгий Бущан провел премьерный поединок в составе нового клуба. Аль-Шабаб украинца в 18 туре проиграл Аль-Иттифаку на выезде.

Вратарь вышел в старте "белых львов" и провел весь матч. Бущан пропустил три мяча, в том числе дважды отличился экс-звезда английского Ливерпуля Джорджинио Вейналдум. Гол Абдерразака Хамдаллы позволил Аль-Шабабу избежать разгрома.

На совести 30-летнего кипера первый гол соперников. Бущан пошел на перехват, но не сыграл в мяч. Сферу подхватил упомянутый Вейналдум и отправил в сетку. Правда, кроме пропущенных мячей, украинец также выполнил 4 сэйва.

К слову, киевское Динамо отпустило Жерсона в чемпионат Португалии.

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