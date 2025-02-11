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Шевченко: Тимощука не существует в украинском футболе

Глава УАФ отреагировал на то, что предатель выиграл суд в Лозанне.
Сегодня, 14:00
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу Анатолия Тимощука, который выиграл суд в Лозанне против украинской организации.

По словам Шевченко, предателя украинского народа не будет в нашем футболе.

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"Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас. То, что он выиграл апелляцию в CAS – это не мы принимали решение, поэтому...

Я могу сказать, что для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно. Поэтому я не думаю, что вообще стоит поднимать эту тему", – сказал Шевченко.

В марте 2022 года УАФ лишила Тимощука всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно исключила из официального реестра сборных. Тренер Зенита потребовал снять с него санкции, а Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию 45-летнего специалиста.

Ранее были названы клубы, которые могут подписать Зинченко зимой.

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Источник: УАФ

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