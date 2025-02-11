Шевченко анонсировал приезд тренера-обладателя Лиги чемпионов
Президент УАФ Андрей Шевченко подтвердил переговоры с бывшим наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом. Немецкий специалист, вероятно, приедет в Украину с лекцией для тренеров.
"Я никогда не даю обещаний, но могу сказать, что идет процесс переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы он приехал. Идут переговоры с разными специалистами, которые могут приехать в Украину, а у нас появится возможность получить знания от них", – рассказал Шевченко.
Клопп в случае приезда станет вторым топ-специалистом, посетившим Украину во время войны в лекторских целях. В прошлом году с украинскими тренерами встретился создатель системы Ред Булл Ральф Рангник. Мероприятие прошло в Доме футбола.
Кстати, украинец Балакин получил назначение на матч Лиги конференций.
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