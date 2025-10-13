iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции

Фаворит группы потерял очки.
Вчера, 23:44       Автор: Андрей Безуглый
Исландия - Франция / Getty Images
Исландия - Франция / Getty Images

В понедельник, 13 октября, сборная Исландии принимала дома Францию в рамках квалификации ЧМ-2026.

Гости ожидаемо взяли игру под контроль и начали полномасштабную осаду, однако оборона исландцев работала идеально.

А на 37-й минуте Виктор Палссон неожиданно вывел хозяев вперед первым же ударом в створ ворот.

Во втором тайме французы еще сильнее начали давить соперника, но сумели отыграться лишь на 63-й минуте, когда Нкунку сам разобрался с соперниками и забил гол. И почти сразу Матета вывел Францию вперед.

Однако и Исландии понадобились всего две минуты, чтобы сравнять счет.  Последние 20 минут матча хозяева отчанно оборонялись и сумели увести одно очко у фаворита группы.

Статистика матча Исландия - Франция квалификации ЧМ-2026

Исландия - Франция 2:2
Голы: Палссон, 39, Глинссон, 70 - Нкунку, 63, Матета, 68

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 1.79
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 4 - 20
Удары в створ: 2 - 9
Угловые: 0 - 9
Фолы: 16 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул" Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026 Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ММА07:34
Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
ЧМ-202607:15
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK