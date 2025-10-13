Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции

В понедельник, 13 октября, сборная Исландии принимала дома Францию в рамках квалификации ЧМ-2026.

Гости ожидаемо взяли игру под контроль и начали полномасштабную осаду, однако оборона исландцев работала идеально.

А на 37-й минуте Виктор Палссон неожиданно вывел хозяев вперед первым же ударом в створ ворот.

Во втором тайме французы еще сильнее начали давить соперника, но сумели отыграться лишь на 63-й минуте, когда Нкунку сам разобрался с соперниками и забил гол. И почти сразу Матета вывел Францию вперед.

Однако и Исландии понадобились всего две минуты, чтобы сравнять счет. Последние 20 минут матча хозяева отчанно оборонялись и сумели увести одно очко у фаворита группы.

Статистика матча Исландия - Франция квалификации ЧМ-2026

Исландия - Франция 2:2

Голы: Палссон, 39, Глинссон, 70 - Нкунку, 63, Матета, 68

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 1.79

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 4 - 20

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 0 - 9

Фолы: 16 - 12

