Дешам объяснил, почему Франция упустила победу над Исландией
Прокомментировал ничью с Исландией.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему его команде не удалось обыграть Исландию.
Добавим, что матч завершился со счётом 2:2.
"У нас не было нужной силы. Также не хватало привычных исполнителей — многие игроки не участвовали в матче. Но те, кто вышел на поле, сделали всё, что могли. Хотя это не оправдание. Такие игры позволяют увидеть других футболистов и дать им игровое время", — отметил Дешам.
Наставник французов также вспомнил игру сборной Украины против Исландии:
"Два удара по воротам — и два гола. В нашем случае всё вышло наоборот по сравнению с их матчем против Украины в пятницу. Мы допустили ошибку в защите во втором тайме, но соперник не имел явных моментов, чтобы нас наказать".
В следующем туре сборная Франции сыграет против Украины. Матч состоится 13 ноября.
