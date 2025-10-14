iSport.ua
Дешам объяснил, почему Франция упустила победу над Исландией

Прокомментировал ничью с Исландией.
Сегодня, 08:15       Автор: Валентина Чорноштан
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему его команде не удалось обыграть Исландию.

Добавим, что матч завершился со счётом 2:2.

"У нас не было нужной силы. Также не хватало привычных исполнителей — многие игроки не участвовали в матче. Но те, кто вышел на поле, сделали всё, что могли. Хотя это не оправдание. Такие игры позволяют увидеть других футболистов и дать им игровое время", — отметил Дешам.

Наставник французов также вспомнил игру сборной Украины против Исландии:

"Два удара по воротам — и два гола. В нашем случае всё вышло наоборот по сравнению с их матчем против Украины в пятницу. Мы допустили ошибку в защите во втором тайме, но соперник не имел явных моментов, чтобы нас наказать".

В следующем туре сборная Франции сыграет против Украины. Матч состоится 13 ноября.

