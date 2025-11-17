iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник Исландии объяснил, почему команда уступила Украине в решающей игре

Дело в игре Трубина?
17 ноября, 18:00       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Паульссон / Getty Images
Виктор Паульссон / Getty Images

Защитник сборной Исландии Виктор Паульссон поделился мыслями о том, почему его национальная команда не смогла обыграть Украину в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2026.

Это невероятно неприятно. Мы отдали всё, это была тяжёлая игра. У нас был неплохой контроль, особенно в защите. Их вратарь сделал невероятные сейвы, они забили свои моменты, а мы - нет.

Также игрок высказался о сейве Трубина на 77-й минуте после своего удара головой:

"Я просто не мог поверить, что мяч не оказался в воротах. Это была фантастическая игра вратаря".

Ранее Ребров прокомментировал игру нашей сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Исландия

Статьи по теме

ЧМ-2018: Хорватия выиграла все три матча на групповом этапе ЧМ-2018: Хорватия выиграла все три матча на групповом этапе
Исландия – Хорватия 1:2 как это было Исландия – Хорватия 1:2 как это было
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK