Защитник Исландии объяснил, почему команда уступила Украине в решающей игре

Защитник сборной Исландии Виктор Паульссон поделился мыслями о том, почему его национальная команда не смогла обыграть Украину в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2026.

Это невероятно неприятно. Мы отдали всё, это была тяжёлая игра. У нас был неплохой контроль, особенно в защите. Их вратарь сделал невероятные сейвы, они забили свои моменты, а мы - нет.

Также игрок высказался о сейве Трубина на 77-й минуте после своего удара головой:

"Я просто не мог поверить, что мяч не оказался в воротах. Это была фантастическая игра вратаря".

Ранее Ребров прокомментировал игру нашей сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!