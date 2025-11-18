Юношеская сборная Украины выиграла группу в квалификационном раунде отбора на Евро-2026

Сборная Украины U-19 уверенно разобралась с одногодками из Словакии в завершающем матче квалификационного раунда Евро-2026.

Напомним, что предыдущие два матча "сине-желтые" оба выиграли со счетом 3:0, и матч не стал исключением.

Уже в первом тайме украинцы оформили окончательный счет встречи. Сначала отличились Богданов и Дигтярь, а на последних минутах тайма защитники срезали мяч в собственные ворота.

В итоге Украина выиграла свою группу и прошла сразу в элит-раунд отбора, матчи которого состоятся уже весной 2026 года.

Евро-2026 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 5

Словакия (U-19) — Украина (U-19) 0:3 (0:3)

Голы: Богданов, 17, Дигтярь, 33, Балог (автогол), 45

Словакия (U-19): Заец, Туранский, Майер, Балог (Лайчак, 82), Окал, Трелло (Влна, 89), Стручка (к), Бачик (Удварош, 46), Буковский (Ковачик, 46), Валько (Жулевич, 70), Лусале.

Украина (U-19): Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (к), Малов, Каменский, Сорока (Фещенко, 80), Тютюнов (Бауманн, 72), Редушко (Губенко, 80), Богданов (Шерстюк, 90), Попов (Бойко, 46).

