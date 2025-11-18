iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Юношеская сборная Украины выиграла группу в квалификационном раунде отбора на Евро-2026

В последним матче разгромили Словакию.
Вчера, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины U-19 / Getty Images
Сборная Украины U-19 / Getty Images

Сборная Украины U-19 уверенно разобралась с одногодками из Словакии в завершающем матче квалификационного раунда Евро-2026.

Напомним, что предыдущие два матча "сине-желтые" оба выиграли со счетом 3:0, и матч не стал исключением.

Уже в первом тайме украинцы оформили окончательный счет встречи. Сначала отличились Богданов и Дигтярь, а на последних минутах тайма защитники срезали мяч в собственные ворота.

В итоге Украина выиграла свою группу и прошла сразу в элит-раунд отбора, матчи которого состоятся уже весной 2026 года.

Евро-2026 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 5

Словакия (U-19) — Украина (U-19) 0:3 (0:3)

Голы: Богданов, 17, Дигтярь, 33, Балог (автогол), 45

Словакия (U-19): Заец, Туранский, Майер, Балог (Лайчак, 82), Окал, Трелло (Влна, 89), Стручка (к), Бачик (Удварош, 46), Буковский (Ковачик, 46), Валько (Жулевич, 70), Лусале. 

Украина (U-19): Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (к), Малов, Каменский, Сорока (Фещенко, 80), Тютюнов (Бауманн, 72), Редушко (Губенко, 80), Богданов (Шерстюк, 90), Попов (Бойко, 46).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Европа13:27
Защитник Реала получил травму в матче за сборную Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK