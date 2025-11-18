Сборная Ирака пробилась в Интерконтинентальный плей-офф ЧМ-2026

Команда ОАЭ не сыграет на мундиале.

Сборная Ирака присоединилась к командам, которые примут участие в Интерконтинентальном плей-офф ЧМ-2026.

Накануне, Ирак обыграл ОАЭ в пятом раунде азиатского отбора. Первый матч команды сыграли в ничью, а во втором судьба путевки была решена.

Матч рисковал завершиться теми же 1:1 и перейти в серию пенальти, однако Ирак сумел вырвать победу на 107-й минуте благодаря 11-метровому.

Таким образом в плей-офф уже прошли ДР Конго, Новая Каледония, Боливия и теперь Ирак. Еще две путевки достанутся командам из КОНКАКАФ.

Ирак - ОАЭ 2:1

Голы: Меме, 66, Аль-Аммари, 90+17 - Лукас, 52

