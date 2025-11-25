iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Определилось в какой корзине окажется Украина в случае выхода на ЧМ-2026

"Сине-желтые" окажутся в четвертой корзине.
25 ноября, 22:27       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

ФИФА представила корзины жеребьевки ЧМ-2026.

Напомним, что на мундиале, который пройдет в США, Канаде и Мексики, примет 48 команд, разделенных на 12 групп.

Украина попала в четвертую корзину, как и другие сборные, участвующие в европейском плей-офф.

Также было сообщено, что в плей-офф будет применена сетка, использующаяся в теннисе. Первые четыре места в рейтинге ФИФА будут разведены в разные части сетки. 

То есть, с одной стороны будет играть Испания, а в другой Аргентина. То же самое касается и 3 и 4 мест рейтинга Англию и Францию.

Корзины ЧМ-2026

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель пути А европейского плей-офф (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), победитель пути B европейского плей-офф (Украина / Швеция / Польша / Албания), победитель пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово), победитель пути D европейского плей-офф (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия), победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак).

Жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
Амосов получил соперника на дебют в UFC Амосов получил соперника на дебют в UFC
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала "Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4 Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK