Определилось в какой корзине окажется Украина в случае выхода на ЧМ-2026

ФИФА представила корзины жеребьевки ЧМ-2026.

Напомним, что на мундиале, который пройдет в США, Канаде и Мексики, примет 48 команд, разделенных на 12 групп.

Украина попала в четвертую корзину, как и другие сборные, участвующие в европейском плей-офф.

Также было сообщено, что в плей-офф будет применена сетка, использующаяся в теннисе. Первые четыре места в рейтинге ФИФА будут разведены в разные части сетки.

То есть, с одной стороны будет играть Испания, а в другой Аргентина. То же самое касается и 3 и 4 мест рейтинга Англию и Францию.

Корзины ЧМ-2026

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель пути А европейского плей-офф (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), победитель пути B европейского плей-офф (Украина / Швеция / Польша / Албания), победитель пути C европейского плей-офф (Турция / Румыния /Словакия / Косово), победитель пути D европейского плей-офф (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия), победитель пути 1 межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак).

Жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне.

