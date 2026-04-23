Участник ЧМ-2026 неожиданно сменил тренера

Георгиос Донис возглавил Саудовскую Аравию.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Саудовской Аравии решилась на кардинальную перестройку.

Местная федерация футбола расторгла контракт с Эрве Ренаром, который вывел команду на мундиаль.

Его место занял 56-летний Георгиос Донис.

Ранее греческий специалист работал с Аль-Халиджем, однако перешел в сборную Саудовской Аравии. Контракт рассчитан до 2027 года.

Ранее также сообщалось, что Германия осталась без нападающего.

