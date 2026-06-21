Сборная Испании повторила рекорд сборной Бразилии

Испания повторила достиженпие сборной Бразилии.

Напомним, накануне "фурия роха" разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026.

Таким образом беспроигрышная серия сборной достигла 33 официальных матчей - повторение рекорда сборной Бразилии.

"Селесао" установили такую же серию в период 1993-98 годов.

При этом отметим, что статистика не учитывает товарищеские матчи и поражения по пенальти. Если не считать их, то последнее поражение испанцев было в 2023 году против сборной Шотландии.

Напомним, что с расписанием и результатами ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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