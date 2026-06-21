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Автоспорт

Две команды хотят посадить своих юниоров в кокпит Хаас

Макларен и Феррари поборются за слот.
Вчера, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Леонардо Форнароли / Getty Images
Леонардо Форнароли / Getty Images

Кокпит в Хаас пользуется огромным спросом среди других команд, пишет autosport web.

По информации издания, сразу две другие команды рассчитывает посадить своего юниора в болид американской команды.

Макларен видит за рулем Хаас своего юниора, чемпиона Формулы-2 Леонардо Форнароли. Журналисты считают, что это идеальная возможность для команды.

Однако на этот же слот претендует и Феррари. Скудерия хочет посадить за руль Хаас Рафаэля Камару - чемпиона Формулы-3.

При этом, отметим, что сейчас в Хаас уже есть юниор Феррари Оливер Бермэн. Потому Макларен придется приложить усилия, чтобы место получил именно Форнароли.

Ранее также Макс Ферстаппен дал совет Андреа Антонелли.

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