ЧМ-2026: Анонс дня — Португалия vs Узбекистан, Англия vs Гана, Колумбия vs ДР Конго

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 23 на 24 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Завершается второй тур Чемпионата мира-2026, квартеты K и L закроют его программу.

Сборная Португалии попытается одержать первую победу на турнире в матче против Узбекистана, а Англия постарается оформить выход в плей-офф, обыграв Гану.

Португалия — Узбекистан

23 июня | 20:00 | Энерджи Стэдиум, Хьюстон, США.

Португалия в первом матче против ДР Конго удивила со знаком минус.

Подопечные Роберто Мартинеса выглядели беззубо в атаке при том, что полузащита сборной Португалии по подбору исполнителей является одной из самых креативных на этом турнире.

Узбекистан на бумаге является хорошим соперником для того, чтобы быстро исправить ситуацию во втором туре, однако против Колумбии, несмотря на поражение, подопечные Фабио Каннаваро выглядели очень достойно и играли практически на равных.

Интересный факт: Узбекистан — единственная сборная на этом чемпионате мира, которую тренирует обладатель Золотого мяча.

На сайте betking на победу Португалии можно поставить с коэффициентом 1.20, тогда как успех Узбекистана оценивается коэффициентом 16.00. Коэффициент на ничью — 7.00.

Англия — Гана

23 июня | 23:00 | Джиллетт Стэдиум, Фоксборо, США.

В первом матче против Хорватии Англия показала своё новое лицо. Подопечные Томаса Тухеля играли в более атакующий и более «симпатичный» для нейтрального болельщика футбол по сравнению со сборной времён Гарета Саутгейта.

Как результат, «три льва» выдали результативную перестрелку с хорватами, которая завершилась победой англичан.

Источник: Getty Images

Матч между Ганой и Панамой получился менее зрелищным, а единственный гол был забит лишь на последних минутах встречи Калебом Йиренки.

У африканской команды накануне этой игры есть две кадровые новости — хорошая и плохая. Хорошая новость: Томас Парти сможет сыграть в этом матче, поскольку ему разрешили въезд в США, учитывая, что расследование по делу об изнасиловании всё ещё продолжается и он официально не признан виновным. Плохая новость: основной голкипер сборной Лоуренс Ати Зиги получил травму в игре против Панамы и пропустит как минимум второй тур.

Интересный факт: Англия и Гана впервые сыграют друг против друга в официальном матче.

Эксперты betking считают фаворитом Англию, победа которой оценивается коэффициентом 1.22. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.50, а победа Ганы оценивается коэффициентом 15.00.

Панама — Хорватия

24 июня | 02:00 | БМО Филд, Торонто, Канада.

Панама является номинальным аутсайдером данной группы, однако в матче против Ганы команда продемонстрировала свой игровой стиль. Коллектив Томаса Кристиансена отдал инициативу сопернику и включался на полную мощность лишь в концовках обоих таймов. Учитывая, что впереди матч против ещё более сильного соперника, трудно ожидать, что эта стратегия изменится во втором туре.

Хорватия провела матч высокого уровня против Англии и продемонстрировала отличную реализацию моментов. Во втором туре от подопечных Златко Далича стоит ожидать более доминирующей игры, поскольку, в отличие от предыдущего соперника, Панама выберет игру вторым номером, а значит создавать опасность в основном придётся именно хорватам.

Открытым остаётся вопрос, насколько им комфортно в этой роли, поскольку на этом мундиале мы уже видели, как топовые сборные ничего не могли поделать с грамотно выстроенными «автобусами».

Интересный факт: только Хорватия и Германия выиграли все свои серии пенальти на чемпионатах мира.

Источник: Getty Images

В линии betking можно поставить на победу Панамы с коэффициентом 7.00, тогда как вероятность успеха Хорватии представлена коэффициентом 1.54, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

Колумбия — ДР Конго

24 июня | 05:00 | Эстадио Акрон, Сапопан, Мексика.

Благодаря победе в первом матче уже в этой встрече Колумбия сможет гарантировать себе выход в плей-офф в случае победы. При ничейном результате существует очень гипотетическая вероятность того, что четырёх очков колумбийцам окажется недостаточно, однако она крайне мала.

Последнее утверждение актуально и для ДР Конго с той лишь разницей, что для набора четырёх очков по итогам второго тура конголезцам необходимо побеждать своего соперника.

В первом туре подопечные Себастьена Десабра уже отобрали очки у более сильной команды. Этот матч может показать, сколько в той ничьей против Португалии было заслуги самой ДР Конго, а сколько — игровых проблем португальцев.

Интересный факт: первый гол сборной ДР Конго на чемпионатах мира был забит спустя 52 года после её дебюта на турнире в статусе республики Заир. На чемпионате мира 1974 года команда не забила ни одного мяча.

По версии betking, Колумбия является фаворитом этого матча: коэффициент на её победу составляет 1.57, тогда как победа ДР Конго оценивается коэффициентом 6.50. Ничья представлена коэффициентом 4.00.

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