iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Германия потеряла ключевого защитника до конца ЧМ-2026

Нико Шлоттербек больше не поможет национальной сборной на мировом первенстве.
Сегодня, 15:18       Автор: Игорь Мищук
Нико Шлоттербек получил травму / Getty Images
Нико Шлоттербек получил травму / Getty Images

Центральный защитник сборной Германии Нико Шлоттербек выбыл до конца чемпионата мира-2026 из-за травмы.

26-летний футболист получил повреждение во время матча второго тура против Кот-д'Ивуара (2:1) и был вынужденно заменен в перерыве на Антонио Рюдигера.

Читай также: Германия вырвала волевую победу над Кот-д'Ивуаром на ЧМ-2026

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, игрок прошел в США медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали разрыв внутренней связки левого голеностопного сустава.

На восстановление защитнику дортмундской Боруссии потребуется несколько месяцев, а следовательно на мировом первенстве он больше не сыграет.

На ЧМ-2026 Шлоттербек полностью отыграл стартовый матч сборной Германии против Кюрасао (7:1) и отличился забитым мячом. Бундестим после победы над Кот-д'Ивуаром во втором туре досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Нико Шлоттербек

Статьи по теме

Германия установила уникальный антирекорд ЧМ Германия установила уникальный антирекорд ЧМ
Сборная Германии потеряла ключевого защитника Сборная Германии потеряла ключевого защитника
Германия вырвала волевую победу над Кот-д'Ивуаром на ЧМ-2026 Германия вырвала волевую победу над Кот-д'Ивуаром на ЧМ-2026
Нойер установил вратарский рекорд на чемпионатах мира Нойер установил вратарский рекорд на чемпионатах мира

Видео

Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Аргентины, Франции и Норвегии
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью первый спарринг на тренировочном сборе
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Теннис18:07
Украина не будет представлена в мужской части Уимблдона
Европа17:35
Английский гранд официально купил землю для будущей арены
Теннис17:15
Калинина победила в украинском дерби на старте турнира в Истборне
ЧМ-202615:18
Германия потеряла ключевого защитника до конца ЧМ-2026
ЧМ-202614:45
Матч сборной Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой
Европа13:58
Манчестер Сити предпримет новую попытку подписать лидера Ноттингем Форест
Другое13:30
Почему туристы и спортсмены выбирают Garmin Fenix 8
Украина13:24
Эпицентр подписал албанского легионера
Другие12:45
Украина стала четвертой в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию, повторив рекорд
Лига Европы11:59
"Легких не бывает": Тренер Динамо оценил первого соперника в Лиге Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK