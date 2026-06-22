Германия потеряла ключевого защитника до конца ЧМ-2026

Нико Шлоттербек больше не поможет национальной сборной на мировом первенстве.

Центральный защитник сборной Германии Нико Шлоттербек выбыл до конца чемпионата мира-2026 из-за травмы.

26-летний футболист получил повреждение во время матча второго тура против Кот-д'Ивуара (2:1) и был вынужденно заменен в перерыве на Антонио Рюдигера.

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Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, игрок прошел в США медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали разрыв внутренней связки левого голеностопного сустава.

На восстановление защитнику дортмундской Боруссии потребуется несколько месяцев, а следовательно на мировом первенстве он больше не сыграет.

На ЧМ-2026 Шлоттербек полностью отыграл стартовый матч сборной Германии против Кюрасао (7:1) и отличился забитым мячом. Бундестим после победы над Кот-д'Ивуаром во втором туре досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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