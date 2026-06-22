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Футбол

Матч сборной Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой

Поединок может быть прерван из-за плохих погодных условий.
Сегодня, 14:45       Автор: Игорь Мищук
Стадион Lincoln Financial Field в Филадельфии / Getty Images
Стадион Lincoln Financial Field в Филадельфии / Getty Images

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между Францией и Ираком оказался под угрозой приостановки из-за непогоды.

Поединок должен состояться в Филадельфии на стадионе Lincoln Financial Field в ночь на 23 июня, а его начало запланировано на полночь по киевскому времени. Однако, как сообщает RMC Sport, на вечер 22 июня в Филадельфии по прогнозу ожидаются сильные дожди и грозы, что может помешать проведению игры.

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Протоколом безопасности, который действует на ЧМ-2026 и основан на нормах, применяемых в США при проведении спортивных соревнований, предусмотрена обязательная приостановка игры в случае удара молнии рядом со стадионом.

Согласно правилам, в случае удара молнии в радиусе примерно 13 километров от места проведения спортивного события матч прерывается на 30 минут, а после каждого повторного удара молнии отсчет времени начинается заново - возобновление игры откладывается на следующие полчаса.

Аналогичный протокол действовал в прошлом году на Клубном чемпионате-2025 в США, когда из-за плохих погодных условий были прерваны несколько матчей.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции

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