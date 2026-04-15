Нападающий Ливерпуля получил тяжелую травму и пропустит ЧМ-2026

Уго Экитике рискует остаться без футбола до конца этого года.
Сегодня, 14:40       Автор: Игорь Мищук
Уго Экитике / Getty Images

Нападающего Ливерпуля и сборной Франции Уго Экитике ожидает длительный процесс восстановления после тяжелой травмы.

Накануне 23-летний футболист получил повреждение в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с ПСЖ (0:2) и покинул поле на носилках уже на 31-й минуте встречи.

Как сообщает L'Equipe, французскому форварду диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. В ближайшее время игрок пройдет углубленное медицинское обследование для определения степени тяжести травмы. Вероятно, что ему может потребоваться операция.

Предполагается, что восстановление Экитике может занять около девяти месяцев.

Из-за травмы нападающий не поможет сборной Франции на предстоящем чемпионате мира-2026 и рискует не вернуться на поле до конца этого года.

В нынешнем сезоне Экитике провел в составе Ливерпуля во всех турнирах 45 матчей, записав на свой счет 17 голов и шесть результативных передач.

