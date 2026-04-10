Ливерпуль нашел кандидата на замену Салаху
Ливерпуль продолжает искать игрока, который сможет заменить уходящего в этом сезоне Мохамеда Салаха. На данный момент мерсисайдцы нацелились на вингера из Бундеслиги.
Базумана Туре является лучшим ассистентом в Хоффенхайме, и, как пишет Daily Mail со ссылкой на Bild, для "красных" это идеальный трансфер.
Отметим, что на игре вингера за его национальную команду против сборной Шотландии, которая проходила в мартовскую международную паузу, присутствовали скауты Ливерпуля.
Добавим, что интерес к игроку также проявляет Астон Вилла. Хоффенхайм установил ценник за Базуману в 40 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Германии ивуариец провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!