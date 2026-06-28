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Футбол

Бразилия — Япония, Германия — Парагвай: на что делать ставки в 1/16 финала?

Предлагаем вашему вниманию варианты интересных ставок на матчи 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
Сегодня, 18:47       Автор: Андрей Безуглый
Бразилия - Шотландия / Getty Images
Бразилия - Шотландия / Getty Images

Плей-офф чемпионата мира уже начался, и впереди ещё три матча 1/16 финала, в которых сыграют несколько претендентов на победу в турнире. 

Сборной Бразилии предстоит встретиться с непростой командой Японии, Германия же сыграет с Парагваем, а вот Нидерландам предстоит непростая задача в лице Марокко. 

Впереди матч Бразилия — Япония. Эксперты GGBET считают, что преимущество у номинальных хозяев. Их победу оценивают с коэффициентом 1,7, тогда как у Японии — с коэффициентом 5,31. Кто возьмет верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua

Какие есть варианты ставок? 

На ЧМ-2026 Бразилия, честно говоря, не впечатляет своей игрой, но добивается необходимого результата. Во многом это возможно благодаря Винисиусу Жуниору, который забивал голы в каждом матче группового этапа. Коэффициент на гол Винисиуса в матче против Японии — 2,5. 

Сборная Парагвая прошла в плей-офф с большим трудом. Самым лёгким матчем, похоже, был проигранный с разгромом поединок против США, там хотя бы всё было понятно задолго до конца. А вот против Австралии и Турции пришлось "умирать" на поле. Но во всех матчах есть кое-что общее: Парагвай позволяет соперникам много бить по воротам. Букмекеры предлагают коэффициент 1,73 на то, что Германия нанесет 17+ ударов в сторону ворот, и 1,53 на то, что будет минимум шесть ударов в створ! 

Сборные Нидерландов и Марокко — очень и очень интересны. Помните поражение Нидерландов в финале ЧМ-2010? Так вот, это был их последний проигранный матч на чемпионатах мира, не считая серий пенальти. В свою очередь сборная Марокко в прошлый раз дошла до полуфинала, и на ЧМ-2026 тоже выглядит грозной силой. Учитывая поговорку о том, что все серии когда-то заканчиваются, можно попробовать поставить на победу Марокко (3,79) в основное время или же на их проход в целом (2,53). 

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