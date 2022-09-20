Левандовски сыграет на ЧМ-2022 в сине-желтой капитанской повязке, которую ему подарил Шевченко
Легендарный украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко встретился в Варшаве с нападающим Барселоны и сборной Польши Робертом Левандовски.
Во время встречи украинец подарил польскому форварду специальную капитанскую повязку, выполненную в цветах украинского флага, поблагодарив таким образом лидера "Кадры" за поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.
Левандовски в свою очередь пообещал, что будет играть с этой повязкой на будущем чемпионате мира-2022.
"Спасибо Андрею Шевченко. Было приятно встретиться с ним. Для меня будет честью нести эту капитанскую повязку в цветах Украины на чемпионате мира», - написал поляк в Instagram.
Ранее Роберт Левандовски рассказал, как его соотечественники поддерживают Украину во время войны с российскими захватчиками.