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Игрок Баварии получил травму, но вопрос о пропуске ЧМ-2022 не стоит

Футболист не смог продолжить матч чемпионата, однако на мундиале он сможет выступить.
Сегодня, 11:52
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

В субботу, 5 ноября, мюнхенская Бавария на выезде не без проблем, но все же обыграла берлинскую Герту со счетом 3:2.

На 64-й минуте из-за травмы не смог продолжить поединок левый защитник баварцев Альфонсо Дэвис - его заменил Люка Эрнандес.

По информации Bayern & Germany, 22-летний канадец получил травму подколенного сухожилия. По этой причине он пропустит оставшиеся матчи Баварии до перерыва на чемпионат мира (против Вердера и Шальке).

При этом отмечается, что угрозы пропуска самого мундиаля нет - футболист сможет отправиться в Катар в составе сборной Канады.

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Напомним, что чемпионат мира 2022 года начнется 20 ноября. Канада выступит в группе F, где североамериканцы сыграют с Бельгией, Марокко и Хорватией.

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