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Письмо ФИФА о "фокусе на футболе, а не политике" вызвало негативную реакцию со стороны стран-участниц ЧМ-2022

Европейские страны готовят совместное заявление в ответ на возмутившую их просьбу Джанни Инфантино об умалчивании того, что происходит в Катаре.
Сегодня, 11:35
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Призыв президента ФИФА Джанни Инфантино к командам чемпионата мира сосредоточиться на футболе и забыть о политике в Катаре имел неприятные последствия. В уик-енд в футболе прокатилась новая волна протестов против нарушений прав человека в Катаре, который примет мундиаль в ноябре, передает The Athletic.

Президент ФИФА вызвал возмущение своим письмом к странам-участницам, в котором просил их не втягиваться в "идеологические и политические битвы" и просил их "сосредоточиться на футболе", поскольку "ни один народ или культура не лучше любого другого".

Ожидается, что европейские страны-участницы опубликуют совместное заявление в ответ на письмо Инфантино. Они хотят привлечь внимание к правам человека в целом и тому факту, что гомосексуальность является незаконной в Катаре.

Стоит отметить, что во время субботних матчей немецкой Бундеслиги болельщики вывесили соответствующие баннеры в знак протеста. Знаменитая "Желтая стена" дортмундской Боруссии развернула огромный баннер с надпписью "Бойкот Катару", заявив, что чемпионат мира стал "человеческой катастрофой".

Во время матча Герта - Бавария фанаты "ротен" вывесили баннер с надписью "15 000 смертей за 5 760 минут футбола: позор вам!".

Баннеры указывали на число рабочих-мигрантов, погибших в Катаре, работавших на строительных объектах в преддверии чемпионата мира.

Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв также раскритиковал письмо Инфатино.

"Это письмо точно такое же глухое и высокомерное, как и следовало ожидать от иерархии ФИФА. Это показывает мне, что ФИФА напугана. Мир заслуживает того, чтобы знать всю историю".

Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнется уже через две недели, 20 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа Джанни Инфантино Чемпионат мира 2022

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