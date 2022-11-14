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Братья Айю и игроки АПЛ, Ла Лиги, Лиги 1: заявка Ганы на ЧМ-2022

"Черные звезды" опубликовали список футболистов, которые отправятся в Катар.
Сегодня, 22:55
Сборная Ганы / Getty Images
Сборная Ганы / Getty Images

Все меньше составов сборных, которые будут участвовать в чемпионате мира 2022 года, остаются неизвестными.

На этот раз пришел черед одной африканской сборной раскрыть свою заявку - Гана возвращается на мундиаль после того, как не смогла квалифицироваться на турнир 2018 года.

Заявка сборной Ганы на ЧМ-2022

Вратари: Манаф Нуруден (Эйпен, Бельгия), Лоуренс Ати-Зиги (Санкт-Галлен, Швейцария), Данлад Ибрагим (Асанте Котоко).

Защитники: Даниэль Амарти (Лестер, Англия), Джозеф Айду (Сельта, Испания), Александер Джику (Страсбург, Франция), Тарик Лампти (Брайтон, Англия), Денис Одои (Фулхэм, Англия), Рахман Баба (Рединг, Англия), Алиду Сейду (Клермон, Франция), Мохаммед Салису (Саутгемптон, Англия), Абдул Гидеон Менса (РБ Зальцбург, Австрия).

Полузащитники: Андре Айю (Аль-Садд, Катар), Салис Абдул Самед (Ланс, Франция), Томас Партей (Арсенал, Англия), Мохаммед Кудус (Аякс, Нидерланды), Элиша Овусу (Генк, Бельгия), Даниэль-Кофи Киере (Фрайбург, Германия).

Нападающие: Джордан Айю (Кристалл Пелас, Англия), Даниэль Африе (Аккра Хартс оф Оук), Осман Букари (Црвена Звезда, Сербия), Камал Дин Сулемана (Ренн, Франция), Исааку Абдул Фатаву (Спортинг, Португалия), Антуан Семеньо (Бристоль Сити, Англия), Камал Сова (Брюгге, Бельгия), Иньяки Уильямс (Атлетик, Испания).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми объявленными заявками стран-участниц ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гана сборная Ганы Чемпионат мира 2022

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