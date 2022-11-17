Аргентина - ОАЭ 5:0 видео голов и лучших моментов матча 16.11.22

В рамках подготовки к чемпионату мира национальная сборная Аргентины проела товарищеский матч против сборной ОАЭ и победила в нем со счетом 5:0.

Все 90 минут встречи провел Лионель Месси, который на выходных отыграл за ПСЖ. На счету "волшебника" в этом матче гол и результат передача на пустые ворота для Хулиана Альвареса.

Также стоит отметить дубль Анхеля Ди Марии, а один из его голов при этом был очень красив.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аргентина - ОАЭ:

Аргентина - ОАЭ 5:0

Голы: Альварес, 17, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Корреа, 60

Напомним, что на ISPORT вы можете узнать больше о сборной Аргентины перед стартом чемпионата мира.