Аргентина - ОАЭ 5:0 видео голов и лучших моментов матча 16.11.22
Представляем видеообзор товарищеского матча.
В рамках подготовки к чемпионату мира национальная сборная Аргентины проела товарищеский матч против сборной ОАЭ и победила в нем со счетом 5:0.
Все 90 минут встречи провел Лионель Месси, который на выходных отыграл за ПСЖ. На счету "волшебника" в этом матче гол и результат передача на пустые ворота для Хулиана Альвареса.
Также стоит отметить дубль Анхеля Ди Марии, а один из его голов при этом был очень красив.
Вашему вниманию видео всех голов матча Аргентина - ОАЭ:
Аргентина - ОАЭ 5:0
Голы: Альварес, 17, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Корреа, 60
Напомним, что на ISPORT вы можете узнать больше о сборной Аргентины перед стартом чемпионата мира.