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Футболисты сборной Испании передвигаются по Катару на самокатах

Главный тренер команды прокомментировал решение команды.
Сегодня, 11:33
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

СМИ запечатлели, как игроки сборной Испании катаются по Катару на электрических самокатах в преддверии ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике во время своего стрима дал ответ, почему футболисты решили таким образом передвигаться.

"Мы используем самокаты в сборной Испании? Мы ездим на самокатах, потому что это просто, удобно и весело. На чемпионате мира их не хватило на всех, теперь, в Катаре, у нас есть самокаты на всех", — сказал Энрике.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Испании сыграет в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Испании решил стать стримером на время Чемпионата мира-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 сборная Испании

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Футболисты сборной Испании передвигаются по Катару на самокатах
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