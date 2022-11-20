Футболисты сборной Испании передвигаются по Катару на самокатах

СМИ запечатлели, как игроки сборной Испании катаются по Катару на электрических самокатах в преддверии ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике во время своего стрима дал ответ, почему футболисты решили таким образом передвигаться.

"Мы используем самокаты в сборной Испании? Мы ездим на самокатах, потому что это просто, удобно и весело. На чемпионате мира их не хватило на всех, теперь, в Катаре, у нас есть самокаты на всех", — сказал Энрике.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Испании сыграет в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Испании решил стать стримером на время Чемпионата мира-2022.