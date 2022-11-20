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Педри: Я хочу сыграть против Месси в финале чемпионата мира

Хавбек Барселоны настроен оптимистично.
Сегодня, 22:15
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Юный талант сборной Испании рассказал, что надеется, что в финале мундиаля его сборная встретится с Аргентиной. Об этом игрок рассказал EFE перед матчем с Коста-Рикой, когда его спросили, чего он ждет от чемпионата мира.

“Я бы хотел, чтобы на чемпионате мира был финал Испания – Аргентина. Я хочу сыграть против Лео, никогда не играл против него. Было бы здорово. Месси давал нам советы, как сохранять спокойствие во время матчей. Он всегда говорил нам, чтобы мы чувствовали себя свободно на поле», – рассказал Педри.

Испанец не сдерживался, расхваливая Лионеля. Педри назвал его лучшим игроком планеты и вспомнил, что аргентинец всегда был добр к нему с первого дня их знакомства. Для хавбека было честью играть с ним вместе.

Также журналисты спросили мнение Педри о травме Карима Бензема.

“Бензема – игрок мирового класса с большим качеством, особенно без мяча. Очень немногие игроки могут делать то, что делает он. Для футбольных фанатов это удар, что такой игрок пропустит чемпионат мира”.

Напомним, что чуть раньше и испанцы понесли потери - из-за травмы мундиаль покинул Хосе Гайя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании Педри

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