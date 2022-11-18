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Хосе Гайя не сыграет на ЧМ в Катаре, Испания уже нашла ему замену

Небольшое повреждение перечеркнуло все планы.
Сегодня, 16:22
Хосе Гайя / Getty Images
Хосе Гайя / Getty Images

27-летний защитник Валенсии и сборной Испании Хосе Гайя покинет расположение сборной и пропустит ЧМ-2022. Игрок получил небольшую травму во время тренировок перед матчем со сборной Иордании.

Штаб испанцев надеялся, что повреждение будет незначительным, и в целом так и получилось. МРТ диагностировало у Хосе растяжение связок голеностопа, но Луис Энрике решил, что не хочет терять игрока на 10 дней.

Потому уже через несколько часов Испания анонсировала, что Гайя покидает сборную, а на его место приедет молодой защитник Барселоны Алехандро Бальде.

17-летний игрок в этом сезоне провел 16 матчей за каталонцев и отметился 4 ассистами. Ранее за главную сборную страны он не играл.

С полными составами сборных и групп вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании Алехандро Бальде Хосе Гайя

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