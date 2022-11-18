Хосе Гайя не сыграет на ЧМ в Катаре, Испания уже нашла ему замену

27-летний защитник Валенсии и сборной Испании Хосе Гайя покинет расположение сборной и пропустит ЧМ-2022. Игрок получил небольшую травму во время тренировок перед матчем со сборной Иордании.

Штаб испанцев надеялся, что повреждение будет незначительным, и в целом так и получилось. МРТ диагностировало у Хосе растяжение связок голеностопа, но Луис Энрике решил, что не хочет терять игрока на 10 дней.

Потому уже через несколько часов Испания анонсировала, что Гайя покидает сборную, а на его место приедет молодой защитник Барселоны Алехандро Бальде.

17-летний игрок в этом сезоне провел 16 матчей за каталонцев и отметился 4 ассистами. Ранее за главную сборную страны он не играл.

С полными составами сборных и групп вы можете ознакомиться на нашем сайте.