Франция - Австралия: смотреть онлайн трансляцию матча

В рамках проходящего в Катаре первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 года действующий чемпион сборная Франции встретится с Австралией.

Матч пройдет на стадионе Аль-Джануб.

Букмекеры считают бесспорным фаворитом команду Дидье Дешама, которая с легкостью побеждает своего соперника.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Австралия

Трансляция поединка ЧМ-2022 будет доступна в этой новости и состоится 22 ноября, а начать смотреть онлайн можно начиная с 21:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, а также поединок можно увидеть на каналах Общественное.

В этой же группе также сыграют команды Дании и Туниса.