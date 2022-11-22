Франция - Австралия: смотреть онлайн трансляцию матча
Смотрите онлайн-трансляцию поединка сборных Франции и Австралии.
В рамках проходящего в Катаре первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 года действующий чемпион сборная Франции встретится с Австралией.
Матч пройдет на стадионе Аль-Джануб.
Букмекеры считают бесспорным фаворитом команду Дидье Дешама, которая с легкостью побеждает своего соперника.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Австралия
Трансляция поединка ЧМ-2022 будет доступна в этой новости и состоится 22 ноября, а начать смотреть онлайн можно начиная с 21:00 по Киеву.
Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, а также поединок можно увидеть на каналах Общественное.
В этой же группе также сыграют команды Дании и Туниса.