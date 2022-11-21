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Франция - Австралия: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:00
Франция - Австралия: прогноз на матч
Франция - Австралия: прогноз на матч

Во вторник, 22 ноября, начнется первый тур для команд из групп C и D. Закрывать день будет встреча между фаворитом не только группы, но и всего турнира Францией и Австралией, пропустившей семь мундиалей подряд.

Матч Франция – Австралия состоится в 21:00 по киевскому времени на стадионе Эль-Вакра. Французы хотя и являются фаворитами встречи, но они и действующие чемпионы. Поэтому австралийцы могут рассчитывать, что сработает проклятие чемпиона: приезжающие на мундиаль защищать титул команды обычно сенсационно вылетали.

На своем последнем ЧМ австралийцы проиграли чемпионской Италии в 1/8 финала, но тогда в команде находились игроки мирового уровня. Так что не стоит ждать многого от аутсайдера. Но сборная Австралия начала сбор раньше других сборных и в теории должна иметь лучшую форму. Но сегодняшняя Франция – безоговорочный фаворит в любом матче, возможно, кроме матча с Бразилией.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Франция – Австралия 22 ноября

Сборные Франции и Австралии играют в группе D вместе с Данией и Тунисом. Французам обязательно начинать мундиаль с победы, чтобы подтвердить статус гранда. Австралия будет стараться просто не проиграть.

Очевидно, что букмекеры предпочитают французов, даже ничья не выглядит реалистичным результатом.

Прогноз букмекеров на матч Франция – Австралия:

Победа Франции: 1,29

Ничья: 6,0

Победа Австралии: 12,0

Букмекеры и эксперты ожидают от матча большого количества голов. Если вас интересуют ставки, то коэффициент на тотал больше 2,5 равен 1,75, а на менее 2,5 – 2,08. Гол французов букмекеры оценили коэффициентом в 1,07, а австралийцев – в 2,1. Коэффициент на то, что забьют обе команды – 2,37.

Статистика противостояния между Францией и Австралией

Франция и Австралия сыграли между собой пять поединков, только два из которых не были товарищескими. И, что может быть для кого-нибудь неожиданностью, французы выиграли не все встречи.

Франция – Австралия

3  Победы  1

1  Ничьи 1

10 Голы 3

В последний раз команды встречались на мундиале 2018 года. В тот день Австралия не собиралась просто так сдаваться, о чем свидетельствуют статистика и счет матча 2:1. Антуан Гризман открыл счет с пенальти, а уже через четыре минуты французам тем самым ответил Миле Единак. Итог встречи решил автогол Азиза Бехича.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Франции сыграет с Данией, а Австралия – с Тунисом. Оба матча состоятся 26 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции сборная Австралии

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