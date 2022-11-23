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"Это больно": Левандовски эмоционально отреагировал на нереализованный пенальти в матче с Мексикой

Капитан сборной Польши мог вывести свою команду вперед в поединке ЧМ-2022.
Сегодня, 12:54
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился мыслями по поводу ничейного результата в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 с Мексикой (0:0).

Капитан польской национальной команды на 58-й минуте встречи имел отличную возможность открыть счет, но не сумел реализовать пенальти.

"Принял решение пробить в угол ворот. Если бы каждый заранее знал, как пробить пенальти, было бы лучше. Не удалось, и это больно.

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Матч был равным, могли победить обе команды. Это одно очко заслуживает уважения, потому что все зависит от нас. С другой стороны, досадно, потому что был шанс забить с пенальти. Я не забил, поэтому мне сейчас больно. Польша должна смотреть вперед, думать о следующем матче.

Важно - не бояться рисковать. Но мы думали и о том, чтобы не проиграть, ведь это был первый матч на чемпионате мира", - приводит слова Левандовски Przeglad Sportowy.

Напомним, что свой следующий матч на ЧМ-2022 сборная Польши проведет 26 ноября, сыграв с Саудовской Аравией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски сборная Польши сборная Мексики

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