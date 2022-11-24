Швейцария - Камерун: смотреть онлайн трансляцию матча

В рамках чемпионата мира 2022 в первом туре группового этапа в группе G сыграют сборные Швейцарии и Камеруна.

Познакомиться ближе со сборной Швейцарии

Фаворитом цього квартету вважаються бразильці, а тому всі інші команди будуть битися не на життя, а на смерть!

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария - Камерун

Трансляция матча чемпионата мира будет доступна в этой новости 24 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 12:00 по Киеву.

Стартовые составы команд будут доступны за часы до начала встречи.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Камеруна

Национальная сборная Бразилии сыграет свой матч этой группы в 21:00, а её соперником станет команда Сербии.