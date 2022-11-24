Уругвай - Южная Корея: смотреть онлайн трансляцию матча

Сборные Уругвая и Южной Кореи сойдутся в очном противостоянии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира.

Познакомиться ближе со сборной Уругвая

Обе команды в этом столетии уже были в полуфиналах мундиаля, но сейчас будет настоящим чудом, если кто-то из них окажется на такой поздней стадии.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уругвай - Южная Корея

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Уругваем и Южной Кореей будет доступна в этой новости 24 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 15:00 по Киеву.

Узнать, выйдут ли в старте уругвайцев звездные ветераны Луис Суарес и Эдинсон Кавани можно будет за час до начала встречи.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Южной Кореи

В одной группе с этими командами также сыграют Португалия и Гана, которые свой матч начнут в 18:00.