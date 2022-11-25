Англия - США 0:0: обзор матча и результат игры 25.11.2022
В пятницу, 25 ноября, первый игровой день второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года закрывали Англия и США.
Матч резвее начали англичане, нанеся сразу три удара в первые десять минут. Пережив стартовую волну европейцев, игроки сборной США перехватили инициативу, начав возить оппонента.
В середине первого тайма американцы упустили прекрасную и лучшую возможность забить - после пушечного удара в исполнении Кристиана Пулишича мяч сотряс перекладину.
Обе команды имели прекрасные возможности забить победный гол, но, к сожалению, ни одна из них не увенчалась успехом, а встреча двух принципиальных соперников завершилась нулевой ничьей.
В последнем туре Англия встретится с Уэльсом, а США устроит битву с Ираном - все команды сохраняют шансы на плей-офф.
Статистика матча Англия - США 2-го тура ЧМ-2022
Англия - США 0:0
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 9 - 15
Атаки: 106 - 82
Англия: Пикфорд - Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Беллингем (Хендерсон, 68), Маунт - Сака (Рэшфорд, 78), Кейн, Стерлинг (Грилиш, 68).
США: Тернер - Дест (Мур, 78), Циммерман, Рим, Робинсон - Адамс, Маккенни (Ааронсон, 77), Муса - Веа (Рейна, 83), Райт (Сарджент, 83), Пулишич.