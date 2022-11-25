Англия - США 0:0: обзор матча и результат игры 25.11.2022

Команды так и не смогли реализовать ни одного момента.

В пятницу, 25 ноября, первый игровой день второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года закрывали Англия и США.

Матч резвее начали англичане, нанеся сразу три удара в первые десять минут. Пережив стартовую волну европейцев, игроки сборной США перехватили инициативу, начав возить оппонента.

В середине первого тайма американцы упустили прекрасную и лучшую возможность забить - после пушечного удара в исполнении Кристиана Пулишича мяч сотряс перекладину.

Обе команды имели прекрасные возможности забить победный гол, но, к сожалению, ни одна из них не увенчалась успехом, а встреча двух принципиальных соперников завершилась нулевой ничьей.

В последнем туре Англия встретится с Уэльсом, а США устроит битву с Ираном - все команды сохраняют шансы на плей-офф.

Статистика матча Англия - США 2-го тура ЧМ-2022

Англия - США 0:0

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 9 - 15

Атаки: 106 - 82

Англия: Пикфорд - Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Беллингем (Хендерсон, 68), Маунт - Сака (Рэшфорд, 78), Кейн, Стерлинг (Грилиш, 68).

США: Тернер - Дест (Мур, 78), Циммерман, Рим, Робинсон - Адамс, Маккенни (Ааронсон, 77), Муса - Веа (Рейна, 83), Райт (Сарджент, 83), Пулишич.