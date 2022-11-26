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Аргентина - Мексика: прогноз на матч чемпионата мира 26.11.2022

Команды встретятся во втором туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 15:24
Аргентина - Мексика
Аргентина - Мексика

В субботу, 26 ноября, состоится матч второго тура группы чемпионата мира в группе С, где сойдутся сборные Аргентины и Мексики. Это будет завершающий матч игрового дня.

Встреча начнется в 21:00 по Киеву на стадионе Лусаил. За ходом встречи вы можете следить на нашем сайте.

Коэффициенты и ставки на матч второго тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина - Мексика 26 ноября 2022 года

Аргентина начала ЧМ с сенсационного поражения от сборной Саудовской Аравии и занимает последнее место в группе. Потому Месси и компания сделают все, чтобы исправить свою ошибку. Все-таки Аргентина – один из главных фаворитов турнира.

А вот мексиканцы добыли в борьбе ничью против сборной Польши во многом благодаря игре своего голкипера Гильермо Очоа. Но поможет ли он сдержать наступление аргентинцев увидим уже вечером. Мексике крайне нужно зацепить хотя бы за одно очко в битве против фаворита.

Букмекеры считают сборную Аргентины безусловным фаворитом в этом матче:

  • победа Аргентины – 1,55
  • ничья – 4,3
  • победа Мексики – 7,00

В этой встрече букмекеры не ожидают большого количества голов. Если вас интересуют ставки, то на ТБ 2,5 коэффициент составляет 6,10, а ТМ 2,5 – 1,82. Гол аргентинцев букмекеры оценивают коэффициентом 1,14, а мексиканцев – 1,76. То, что забьют обе команды коэффициент 2,06.

Статистика противостояния между Аргентиной и Мексикой

Команды сыграли между собой 32 матча, большинство из которых были товарищескими. Но по истории встреч Аргентина имеет существенное преимущество, а, учитывая, что "бело-голубые" намерены в любом случае забрать три очка, встреча будет горячей. В последних встречах Аргентина забивала сопернику минимум два мяча.

Аргентина – Мексика
16  Победы 4
12 Ничьи 12
55 Голы 29

Напомним, что сейчас проходит другой матч в группе С между Польшей и Саудовской Аравией, за которым вы можете следить здесь.


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