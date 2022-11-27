Япония - Коста-Рика: онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сыграют команды из группы Е.

Первыми на поле в соревновательный день выйдут сборные Японии и Коста-Рики.

В первом туре сборная Японии одержала сенсационную победу над Германией (2:1). В свою очередь, представитель Центральной Америки провалился, проиграв сборной Испании с разгромным счетом - 0:7. Предстоящий поединок отличный шанс для азиатов выйти в плей-офф, а Коста-Рики зацепиться за этот шанс.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Япония - Коста-Рика

Трансляция матча ЧМ-2022 между Японией и Коста-Рикой станет доступна в этой новости 27 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 12:00 по Киеву.

Японская команда перевернулся поединок с Германией, ведь проигрывали по итогам первого тайма - 0:1. Во второй половине им удалось показать себя с лучшей стороны, добыв победу - 2:1. Костариканцы показали ужасную игру, проиграв с разгромным счетом Испании - 0:7. Так что мотивация у команд присутствует, однако нужно реализовать ее на поле.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Испании и Германии, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 21:00 по Киеву.