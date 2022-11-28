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"Мне это нравится": Гакпо прокомментировал слухи о его будущем после чемпионата мира-2022

Игроку нравится то, что он читает о себе в СМИ, при этом он остается сконцентрирован на мундиале.
Сегодня, 00:36
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

Вингер ПСВ Коди Гакпо стал главной звездой сборной Нидерландов на старте чемпионата мира 2022 года. На счету 23-летнего игрока два гола в двух матчах, которые позволили его национальной сборной набрать четыре очка.

Общаясь с прессой перед матчем против Катара Гакпо не скрывал того, что ему нравятся слухи, связывающие его с переходом в один из грандов европейского футбола.

"Конечно, мне нравится то, что обо мне пишут", — цитирует Коди talkSPORT. "Меня не смущают эти сообщения. Пока что все идет к тому, что я продолжу играть за ПСВ после зимнего перерыва. Но, как я сказал перед стартом чемпионата мира: посмотрим, что произойдет".

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Нидерландец также прокомментировал свою позицию на поле: будучи вингером, в составе сборной он играет ближе к центру нападения.

"В ПСВ я всегда левый вингер, но в сборной мы играем без этой позиции. Так что мне все равно, где я нахожусь, пока я играю. Луи ван Гал пытается бросить мне вызов, чтобы я стал лучшим игроком. Я благодарен ему за это".

"Я знаю, на что я способен. Моя задача — достичь самого высокого уровня. Я еще многое могу улучшить".

В нынешнем сезоне Коди Гакпо принял участие в 26 матчах на уровне клубов и сборных, записав на свой счет 16 голов и 18 результативных передач.

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