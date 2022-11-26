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Тен Хаг требует от МЮ подписать зимой игрока вместо Роналду

"Дьяволам" придется выложить существенную сумму.
Сегодня, 17:28
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Потратив летом 220 млн евро на трансферы, МЮ не собирался никого подписывать в зимнее ТО, но конфликт с Роналду смешал все карты. Поэтому Эрик Тен Хаг настаивает, что теперь клуб должен подписать игрока на смену португальцу, и у нидерландского специалиста есть готовый шорт-лист.

В него входят нападающий ПСВ Коди Гакпо и вингер Милана Рафаэль Леау, сообщает ESPN.

В команде сейчас большие проблемы в атаке. Антони не адаптировался к АПЛ, Марсиаль не может набрать форму после трех повреждений за первую часть сезона, а Санчо никак не может набрать форму, чтобы тренер рассмотрел его как игрока основного состава. Поэтому сейчас МЮ вернется к варианту с трансфером Гакпо, которого клуб пытался подписать еще летом, но выбрал Антони.

Учитывая удачное выступление Коди на мундиале, ПСВ может сильно поднять цену на игрока, Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн евро. Но это все равно меньше, чем просит за свою звезду Милан. Transfermarkt оценивает Леау в 85 млн. евро, но итальянский клуб хочет за него более 100 млн. евро.

Так что МЮ либо придется снова выложить солидную сумму, либо поискать вариант дешевле. Недавно мы сообщали об интересе "манкунианцев" к форварду Лилля Джонатану Дэвиду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед рафаэль леау Коди Гакпо

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