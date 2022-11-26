Стало известно, кем Манчестер Юнайтед может заменить Роналду

Нападающий сборной Канады и Лилля Джонатан Дэвид в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, услугами форварда активно интересуется Манчестер Юнайтед.

По словам источника, скауты английского клуба несколько раз просматривали 22-летнего форварда. Лилль готов отпустит нападающего зимой, если за него заплатят около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвид провел 15 игр в чемпионате Франции, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Валенсия обошел Роналду по интересному показателю, догнав Саленко.