Стало известно, кем Манчестер Юнайтед может заменить Роналду
Английский клуб может подписать перспективного канадца.
Нападающий сборной Канады и Лилля Джонатан Дэвид в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, услугами форварда активно интересуется Манчестер Юнайтед.
По словам источника, скауты английского клуба несколько раз просматривали 22-летнего форварда. Лилль готов отпустит нападающего зимой, если за него заплатят около 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Дэвид провел 15 игр в чемпионате Франции, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Валенсия обошел Роналду по интересному показателю, догнав Саленко.