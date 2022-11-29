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Эквадор - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча между сборными Эквадора и Сенегала.
Сегодня, 17:25

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года сборная Сенегала встретится с командой Эквадора в матче за выход в плей-офф.

 Познакомиться ближе со сборной Сенегала

Победитель этого матча 100% пройдет в 1/8 финала чемпионата мира. 

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эквадор - Сенегал

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Эквадором и Сенегалом будет доступна в этой новости 29 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 17:00 по киевскому времени.

В случае ничейного результата Эквадор все равно выйдет в 1/8 финала, а вот Сенегалу ничья принесет вожделенную путевку с очень низкой долей вероятности.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

 Познакомиться ближе со сборной Эквадора

Параллельно с этим поединком играют и другие учасники этой группы Нидерланды и Катар.


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