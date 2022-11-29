Эквадор - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча
В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года сборная Сенегала встретится с командой Эквадора в матче за выход в плей-офф.
Познакомиться ближе со сборной Сенегала
Победитель этого матча 100% пройдет в 1/8 финала чемпионата мира.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Эквадор - Сенегал
Трансляция поединка ЧМ-2022 между Эквадором и Сенегалом будет доступна в этой новости 29 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 17:00 по киевскому времени.
В случае ничейного результата Эквадор все равно выйдет в 1/8 финала, а вот Сенегалу ничья принесет вожделенную путевку с очень низкой долей вероятности.
Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.
Познакомиться ближе со сборной Эквадора
Параллельно с этим поединком играют и другие учасники этой группы Нидерланды и Катар.