Нидерланды - Катар: смотреть онлайн-трансляцию матча

Во вторник, 29 ноября, стартует третий тур группового этапа чемпионата мира. В поединке соревновательного дня сыграет сборная Нидерланлов и национальная команда Катара.

Если подопечные Ван Гала близки к оформлению путевки в плей-офф турнира, то катарцы могут максимум занять третью строчку.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Катар

Трансляция матча ЧМ-2022 между Нидерландами и Катаром станет доступна в этой новости 29 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Эквадора и Сенегала, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 17:00 по Киеву.