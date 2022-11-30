Бэйл оценил вылет Уэльса с чемпионата мира

Во вторник, 29 ноября, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Уэльса разгромно уступила Англии (0:3).

Капитан валлийской команды Гарет Бэйл подвел итоги выступления. По словам нападающего, сборники гордятся тем, что они вышли на чемпионат мира.

"Тяжелый матч против очень хорошей команды. Мы разочарованы результатом, но должны понимать: чтобы попасть сюда, мы прошли долгий путь. Мы должны гордиться, что вообще пробились на чемпионат мира. Нас давно здесь не было.

Мы выложились полностью и все до единого выйдем из этой раздевалки с высоко поднятыми головами, гордясь тем, чего достигли. Мы были бы и рады выступить лучше, но такова реальность, футбол – сложная штука".

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"Мы приобрели неоценимый опыт, побывав в трех из четырех последних крупных турниров", - приводит слова Бэйла BBC.

Напомним, что в плей-офф чемпионата мира из группы, где был Уэльс, вышли Англия и США.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Уэльс - Англия.