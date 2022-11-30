Уэльс - Англия 0:3 видео голов и лучших моментов матча 29.11.2022 ЧМ-2022
Во вторник, 29 ноября, в матче первого игрового дня третьего тура чемпионата мира-2022 встретились сборные Уэльса и Англии. Поединок завершился разгромной победой англичан со счетом 3:0.
Своим первым дублем на турнире отметился форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд. Помог устроить разгром игрок другой манчестерской команды, Сити, Фил Фоден.
Вашему вниманию видео всех голов матча Уэльс - Англия в третьем туре ЧМ-2022:
Уэльс - Англия 0:3
Голы: Рэшфорд, 50, 68, Фоден, 52
Владение мячом: 38% - 62%
Удары (в створ): 6 (1) - 16 (7)
Офсайды: 1-1
Угловые: 1-5
Уэльс: Уорд, Ампаду, Дэвис (Моррелл, 59), Родон, Мефам, Уильямс (Робертс, 36), Аллен (Колдвелл, 81), Рэмзи, Мур, Бэйл (Джонсон, 46), Джеймс (Уилсон, 77).
Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер (Александер-Арнольд, 57), Шоу (Триппьер, 65), Беллингем, Хендерсон, Райс (Филлипс, 58), Фоден, Рэшфорд (Грилиш, 76), Кейн (Уилсон, 57).
Предупреждения: Джеймс (29), Рэмзи (61)