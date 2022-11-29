Уэльс - Англия 0:3: обзор матча и результат игры 29.11.2022

Во вторник, 29 ноября, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Уэльса встречалась с национальной командой Англии.

Первый тайм прошел под тотальной доминацией подопечных Гарета Саутгейта, однако давление не ворота соперника ни к чему, увы, не привела.

Вторая половина встречи ознаменовала массу голов, однако, лишь одной команды. Англичане смогли дважды забить за три минуты. Голы на свой счет записали Маркус Рэшфорд и Фил Фоден.

В середине тайма форвард Манчестер Юнайтед сумел оформить дубль. 25-летний англичанин отличился с ассиста Калвина Филлипса, установив тем самым финальный счет 3:0.

Таким образом, сборная Англии набрала 7 очков за три тура, выйдя в плей-офф ЧМ-2022, а Уэльс заработал всего один балл, завершив турнир на последней строчке.

Статистика матча Уэльс - Англия 3-го тура чемпионата мира

Уэльс - Англия 0:3

Голы: Рэшфорд, 50, 68, Фоден, 52

Владение мячом: 38% - 62%

Удары (в створ): 6 (1) - 16 (7)

Офсайды: 1-1

Угловые: 1-5

Уэльс: Уорд, Ампаду, Дэвис (Моррелл, 59), Родон, Мефам, Уильямс (Робертс, 36), Аллен (Колдвелл, 81), Рэмзи, Мур, Бэйл (Джонсон, 46), Джеймс (Уилсон, 77).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер (Александер-Арнольд, 57), Шоу (Триппьер, 65), Беллингем, Хендерсон, Райс (Филлипс, 58), Фоден, Рэшфорд (Грилиш, 76), Кейн (Уилсон, 57).

Предупреждения: Джеймс (29), Рэмзи (61)