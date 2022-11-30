Выбежавшего на поле фаната с флагом мира отпустили, но ему запрещено посещение ЧМ-2022

Итальянец, который провел акцию протеста с призывом помочь Украине в ее войне против россии, был отпущен без предъявленных обвинений.

В понедельник, 28 ноября, во время матча Португалия - Уругвай (2:0) на поле выбежал фанат с радужным флагом, на котором была надпись "PACE" (мир с итальянского). Он также был одет в синюю футболку, на которой было две надписи: спереди - "Спасите Украину", сзади - "Уважение к иранским женщинам".

Этим нарушителем оказался итальянец Марио Ферри, который с начала полномасштабного вторжения рф помогает украинскому народу.

Так как данный инцидент произошел в Катаре, никто не знал, что с ним могут сделать из-за особенностей местных законов. Но, к счастью, все закончилось очень хорошо. По информации Sky Sports, Ферри был отпущен без каких-либо предъявленных обвинений.

Но без наказания он все же не остался - ему запрещено посещение всех оставшихся матчей чемпионата мира-2022.