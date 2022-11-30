iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Выбежавшего на поле фаната с флагом мира отпустили, но ему запрещено посещение ЧМ-2022

Итальянец, который провел акцию протеста с призывом помочь Украине в ее войне против россии, был отпущен без предъявленных обвинений.
Сегодня, 18:05
Марио Ферри / Getty Images
Марио Ферри / Getty Images

В понедельник, 28 ноября, во время матча Португалия - Уругвай (2:0) на поле выбежал фанат с радужным флагом, на котором была надпись "PACE" (мир с итальянского). Он также был одет в синюю футболку, на которой было две надписи: спереди - "Спасите Украину", сзади - "Уважение к иранским женщинам".

Этим нарушителем оказался итальянец Марио Ферри, который с начала полномасштабного вторжения рф помогает украинскому народу.

Так как данный инцидент произошел в Катаре, никто не знал, что с ним могут сделать из-за особенностей местных законов. Но, к счастью, все закончилось очень хорошо. По информации Sky Sports, Ферри был отпущен без каких-либо предъявленных обвинений.

Но без наказания он все же не остался - ему запрещено посещение всех оставшихся матчей чемпионата мира-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: португалия уругвай Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Уэльс - Англия 0:3 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Уэльс - Англия 0:3 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Иран - США 0:1 видео гола и лучших моментов матча ЧМ-2022 Иран - США 0:1 видео гола и лучших моментов матча ЧМ-2022
Чемпионат мира-2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф Чемпионат мира-2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф
Эквадор - Сенегал 1:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Эквадор - Сенегал 1:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: передача Дончича и трехочковый Карри
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: передача Дончича и трехочковый Карри

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в плей-офф
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

Украина18:34
Черкасские Мавпы подписали первого легионера Суперлиги с начала войны - он уже принес команде победу
ЧМ-202218:05
Выбежавшего на поле фаната с флагом мира отпустили, но ему запрещено посещение ЧМ-2022
Другие страны17:48
Легендарного Пеле срочно госпитализировали
НБА17:33
Даллас подписал 4-кратного участника Матча всех звезд
ЧМ-202216:58
Брэйтуэйт: Дания - серьезный претендент на победу на чемпионате мира
ЧМ-202216:50
Австралия - Дания: смотреть онлайн-трансляцию огненного матча
ЧМ-202216:39
Тунис - Франция: смотреть онлайн-трансляцию огненного матча
Украина16:13
Динамо обыграло Металлист и впервые в сезоне оказалось в тройке лидеров
ЧМ-202215:43
Мбаппе не хочет выходить на игру против Туниса
Европа15:23
Футболиста АПЛ, арестованного за изнасилования, снова выпустили под залог
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK