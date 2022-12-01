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Польша - Аргентина 0:2 видео голов и лучших моментов матча 30.11.22

Вашему вниманию обзор поединка мирового первенства.
Сегодня, 09:42
Аргентина обыграла Польшу / Getty Images
Аргентина обыграла Польшу / Getty Images

В среду, 30 ноября, сборные Польши и Аргентины встречались в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Подопечные Лионеля Скалони одержали уверенную победу со счетом 2:0, но обе команды продолжат свои выступления в плей-офф мирового первенства.

Первый тайм противостояния завершился без забитых мячей. При этом на 39-й минуте Лионель Месси не сумел переиграть Войцеха Щесны ударом с одиннадцатиметровой отметки. Сразу после перерыва Алексис Мак Аллистер вывел аргентинцев вперед, а в середине второй половины встречи Хулиан Альварес закрепил преимущество своей команды.

Аргентина с шестью очками заняла первое место в группе и в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Австралией. Польша с четырьмя баллами стала второй, опередив Мексику по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, и встретится с Францией.

Вашему вниманию видео всех голов матча Польша - Аргентина в третьем туре ЧМ-2022:

Польша - Аргентина 0:2

Голы: Мак Аллистер, 46, Альварес, 67.

Польша: Щесны - Кэш, Глик, Кивьор, Берешински (Енджейчик, 72) - Крыховьяк (Пьонтек, 83), Белик (Шимански, 62), Зелински, Свидерски (Скурас, 46), Франковски (Камински, 46) - Левандовски.

Аргентина: Мартинес - Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 59) - Де Пауль, Фернандес (Пеццелья, 79), Мак Аллистер (Альмада, 83) - Ди Мария (Паредес, 59), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 79).

Предупреждения: Крыховьяк - Акунья.

На 39-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти (вратарь).

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Польша - Аргентина 0:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Польша - Аргентина 0:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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