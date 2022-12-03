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Сербия - Швейцария 2:3 видео голов и лучших моментов матча 02.12.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео всех голов напряженного поединка двух европейских команд на мундиале.
Сегодня, 08:11
Сербия - Швейцария / Getty Images
Сербия - Швейцария / Getty Images

Самым интересным и интригующим матчем четвертого игрового дня третьего тура чемпионата мира-2022 стала встреча Сербии и Швейцарии, которая завершилась волевой победой последних со счетом 3:2.

Сначала вперед вышли швейцарцы, благодаря голу Шердана Шакири. Однако к концу первого тайма уже сербы были в роли лидеров - отметились Алекандар Митрович и Душан Влахович.

Но на перерыв команды ушли при равном счете из-за Бриля Эмболо. Практически сразу после отдыха Ремо Фройлер подарил сборной Швейцарии не только преимущество, но и место в 1/8 финала турнира.

Вашему вниманию видео всех голов матча Сербия - Швейцария в третьем туре ЧМ-2022:

Сербия - Швейцария 2:3
Голы: Митрович, 26, Влахович, 32 - Шакири, 20, Эмболо, 44, Фройлер, 48.

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 4 - 7
Фолы: 17 - 10
Атаки: 85 - 75

Сербия: В. Милинкович-Савич — Миленкович, Велькович (Гудель, 53), Павлович — Живкович (Радоньич, 78), С. Милинкович-Савич (Максимович, 67), Лукич, Костич — Тадич (Джуричич, 78) — Влахович (Йович, 54), Митрович.

Швейцария: Кобель — Видмер, Аканджи, Шер, Родригес — Соу (Фернандес, 68), Фройлер, Джака — Шакири (Закария, 69), Эмболо (Окафор, 90+6), Варгас (Фасснахт, 83).

Предупреждения: Милинкович-Савич, Павлович, Гудель, А. Митрович, Миленкович — Видмер, Варгас, Джака, Шер

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сербия швейцария Чемпионат мира 2022

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